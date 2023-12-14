Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина.

У четвер, 14 грудня, у швейцарському Ленцерхайді пройшов жіночий спринт в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону.

Україну в гонці представляли Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима та Ірина Петренко.

Найкращий результат серед українських біатлоністок показала Анастасія Меркушина, яка стала 16-ю. Всі чотири українки потрапили в залікову зону.

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Виграла гонку представниця Франції Жюстін Бреза-Буше. Друге місце з відставанням у 12,2 секунди посіла норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволд, замкнула трійку лідерів італійка Ліза Вітоцці. По ходу гонки всі спортсменки не допустили жодної помилки на вогневих рубежах.

Кубок світу-2023/24. Ленцерхайде. Спринт. Жінки

1. Жюстін Брезаз-Буше (Франція) - 22.13,0 (0+0)

2. Інгрід-Ланнмарк Тандреволд (Норвегія) - 12,2 (0 + 0)

3. Ліза Вітоцці (Італія) - 17,2 (0 + 0)

4. Жюлія Сімон (Франція) - (1+0) 39,7

5. Ельвіра Еберг (Швеція) - 52,0 (1 + 0)

6. Маріт Ісхол Скоган ( Норвегія) - 55,7 (0 + 0)

...

16. Анастасія Меркушина (Україна) - 1.42,6 (0+0)

17. Ірина Петренко (Україна) - 1.43,2 (0+1)

24. Юлія Джима (Україна) - 2.04,2 (1+0)

27. Христина Дмитренко (Україна) - 2.07,3 (0+0)

Нагадаємо, третій етап Кубка світу з біатлону в Ленцерхайде стартував 14 грудня і триватиме до 17 грудня. У п'ятницю, 15 грудня, в Ленцерхайде пройде чоловічий спринт.

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