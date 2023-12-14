У четвер, 14 грудня, у швейцарському Ленцерхайді пройшов жіночий спринт в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону.
Україну в гонці представляли Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима та Ірина Петренко.
Найкращий результат серед українських біатлоністок показала Анастасія Меркушина, яка стала 16-ю. Всі чотири українки потрапили в залікову зону.
Виграла гонку представниця Франції Жюстін Бреза-Буше. Друге місце з відставанням у 12,2 секунди посіла норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволд, замкнула трійку лідерів італійка Ліза Вітоцці. По ходу гонки всі спортсменки не допустили жодної помилки на вогневих рубежах.
Кубок світу-2023/24. Ленцерхайде. Спринт. Жінки
1. Жюстін Брезаз-Буше (Франція) - 22.13,0 (0+0)
2. Інгрід-Ланнмарк Тандреволд (Норвегія) - 12,2 (0 + 0)
3. Ліза Вітоцці (Італія) - 17,2 (0 + 0)
4. Жюлія Сімон (Франція) - (1+0) 39,7
5. Ельвіра Еберг (Швеція) - 52,0 (1 + 0)
6. Маріт Ісхол Скоган ( Норвегія) - 55,7 (0 + 0)
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16. Анастасія Меркушина (Україна) - 1.42,6 (0+0)
17. Ірина Петренко (Україна) - 1.43,2 (0+1)
24. Юлія Джима (Україна) - 2.04,2 (1+0)
27. Христина Дмитренко (Україна) - 2.07,3 (0+0)
Нагадаємо, третій етап Кубка світу з біатлону в Ленцерхайде стартував 14 грудня і триватиме до 17 грудня. У п'ятницю, 15 грудня, в Ленцерхайде пройде чоловічий спринт.