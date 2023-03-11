У суботу, 11 березня, в шведському Естерсунді завершилася чоловіча естафета, що проходить в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону.
Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії, за яку виступали Стрьомсгейм, Вебйорн Серум, Йоханнес Дале і Ветле Шоста Крістіансен. Норвезькі біатлоністи використовували сім додаткових патронів на восьми вогневих рубежах.
Друге місце посіли представники Франції, третіми до фінішу прийшли біатлоністи з Німеччини. Обидві команди не уникли штрафного кола.
Україну в естафеті представляли: Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насико та Антон Дудченко. Збірна України посіла п'яте місце, що є найкращим виступом в естафетах в нинішньому сезоні.
На чотирьох українці використали чотири запасні патрони, показавши найкращу влучність стрільби серед 22 команд, які взяли участь у перегонах.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети в Естерсунді
1. Норвегія (0+7) 1:09:12.4
2. Франція (1+8) +22.5
3. Німеччина (1+10) +37.4
4. Швеція (0 + 10) +59.8
5. Україна (0+4) +1:17.2
6. Австрія (0+10) + 1:34.2
Варто відзначити, що чоловіча збірна Норвегії з біатлону стала першою в історії національною командою, яка виграла сім естафет поспіль в рамках Кубка світу. Норвезькі біатлоністи виграли всі п'ять естафет сезону-2022/2023, а також дві заключні естафетні гонки сезону-2021/2022.
Додамо, що в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Естерсунді збірна України фінішувала 9-ю, повторивши свій найкращий результат сезону в цій дисципліні.
У неділю, 12 березня, програму передостаннього етапу Кубка світу з біатлону-2022/23 закриють жіночий та чоловічий мас-старти. Вони розпочнуться о 14:00 та 17:00 за київським часом відповідно.