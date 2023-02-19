Найкращий результат з українців показав Дмитро Підручний.

У неділю, 19 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону, який проходить в німецькому Оберхофі, відбулася остання гонка за участю українців - чоловічий мас-старт.

Переможцем гонки став шведський біатлоніст Себастіан Самуельссон. Швед не допустив жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах і завоював перше в кар'єрі особисте золото світової першості.

Друге місце зайняв ще один представник Швеції - Мартін Понсілуома. Бронзову нагороду завоював норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо.

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Україну в мас-старті представили Дмитро Підручний і Антон Дудченко. На старті гонки вони йшли в топ-15, але труднощі на другому вогневому рубежі перекреслили шанси на високі місця.

У підсумку Підручний фінішував 23-м, відставши від лідера на 3 хвилини і 5 секунд. Дудченко завершив змагання на 25-й позиції.

ЧС-2023 з біатлону: результати чоловічого мас-старту

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+0+0) 36:42.8

2. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+1+0) +9.6

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+1+0+1) +38.8

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1+0+1) +55.8

5. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+2+1) +1:07.3

...

23. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+3+0) +3:05.7

25. Антон Дудченко (Україна, 0+2+1+0) +3:10.6

Додамо, що 19 лютого о 16:15 за київським часом на ЧС-2023 з біатлону розпочнеться жіночий мас-старт. На жаль, Україна не буде представлена в цій дисципліні, оскільки Юлія Джима не зможе вийти на старт через застуду.

Нагадаємо, ЧС-2023 з біатлону проходить з 8 по 19 лютого в німецькому Оберхофі. У програму змагань увійшли змішана естафета, спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки, сингл-мікст, естафети і мас-старти.

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