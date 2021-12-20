Російські хокеїсти вийшли в такій формі на матч з фінами.

Збірна Росії з хокею вийшла на заключний матч турніру "Кубок Першого каналу" проти Фінляндії у формі з написом "СРСР".

Прообразом для цієї форми став комплект, в якому збірна СРСР виступала в 1964-1968 роках.

Колишній прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стубб в Twitter розкритикував російську збірну, а також тих, хто дозволив грати їй у цій формі.

"Я здивований і розчарований тим, що Росії дозволили грати в светрах CCCP в матчі проти Фінляндії. Ця абревіатура і уособлюваний нею режим символізують авторитарний імперіалізм, який убив в процесі мільйони невинних людей. Я утримаюся від інших прикладів, які можна почерпнути з історії", - написав Стубб.

Він назвав такий жест образливим:

"Образливий жест, якому немає місця ні в спорті, ні де-небудь ще. Те, що Фінляндія виграла матч, не має особливого значення. Важливо те, що ця абревіатура жорстоко анексувала країни хокейної сім'ї".

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Кубок Першого каналу: тріумф Фінляндії

"Кубок Першого каналу-2021" є другим з чотирьох етапів Єврохоккейтуру. У ньому брали участь Росія, Фінляндія, Канада, Швеція і Чехія.

У вирішальному матчі Фінляндія з рахунком 3:2 обіграла Росію в овертаймі та стала тріумфатором турніру.

Господарі льоду росіяни посіли друге місце, а третіми стали канадці.

Автор: Антон Дудар