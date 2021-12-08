Гравці "Анахайм Дакс" створили шедевр у матчі регулярного чемпіонату.

"Баффало Сейбрз" в рамках регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги приймав "Анахайм Дакс". Цей матч ознаменувався шедевральною шайбою, яку закинули гості.

На 26-й хвилині матчу "Анахайм" відкрив рахунок зусиллями Тревора Зеграса і Сонні Мілано.

Зеграс, перебуваючи з шайбою за воротами, виконав ефектну передачу в стилі "лакросс". Він підняв шайбу на ключку і перекинув її через ворота, а Мілано з льоту переправив ігровий снаряд у сітку.

Зеграс і Мілано самі були в шоці від того, що вдалося провернути такий трюк. Тревор, святкуючи гол, схопився за голову. А коментатор матчу назвав цей гол "магією".

Поєдинок у підсумку завершився перемогою гостей з рахунком 2:0.

Для "Баффало" ця поразка стала п'ятою поспіль. У таблиці Східної конференції команда йде на 13-му місці. "Анахайм" займає третю позицію на Заході.

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Автор: Антон Дудар