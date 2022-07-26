Станіслав Горуна поділився думкою про спортсменів країни-агресора.

Титулований український каратист Станіслав Горуна висловився з приводу спілкування з російськими спортсменами.

Олімпійський призер зазначив, що росіяни стежать за його соціальними мережами і знають, що і як відбувається в Україні з перших місяців війни, але ніяк не відреагували на те, що відбувається і продовжують мовчати.

"Вони точно всі бачать мене в Instagram. Особливо в перші місяці, коли я кожен день в історіях Instagram викладав відео і фото про війну і писав в постах "що" і "як" відбувається. Але від них не було ніякої реакції.

Я точно знаю, що вони це дивилися і бачили, обговорювали між собою, але всі відмовчуються, раби і слабаки, залежні від свого уряду, який платить їм зарплати, тобто купує їх.

Якщо вони від цього залежать і своїми діями показують це, значить, їх купили. Можна бути спортсменом на зарплаті, але це не означає, що ти мовчиш і засовуєш язик в одне місце.

Вони не бачать, що можуть зробити, тому що не на них нападають, тому їм окей. Їм байдуже на це. Вони можуть висловлювати якусь заклопотаність, але я не вірю в їх щирість", - сказав Горуна в інтерв'ю XSport.

Раніше УНІАН повідомляв, що каратист Станіслав Горуна продав бронзову медаль Олімпійських ігор 2020 року на аукціоні. Виручені кошти були спрямовані на допомогу Нацгвардії, ЗСУ, теробороні та переселенцям.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 153-й день.

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