Станіслав Горуна висловився про війну в Україні.

Знаменитий український каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 в Токіо Станіслав Горуна поділився своєю думкою про війну в Україні та підтримку світової спільноти.

"Весь світ об'єднався проти одного спільного зла, одного спільного ворога. Весь цивілізований світ бачить правду і те, що відбувається. Вони розуміють, що це нерозумно. Робити це немає сенсу. Навіть якщо Росії вдасться завоювати Україну, що вони будуть робити з цією територією? Вони руйнують все. Вони вбивають і знищують повністю. Після цього земля випалена. Навіщо вони потрібні після цього? Немає сенсу в тому, що вони роблять. Вони просто вбивають. Вони просто гвалтують, руйнують і вбивають.

Всі це розуміють, тому у нас є підтримка зброєю, медициною, грошима, волонтерською допомогою, всім необхідним. Навіть люди не просто підтримують нас матеріально або словами, вони приходять сюди і борються за нас. Багато американців, європейців, японців, з усього світу. Хто може воювати, той воює, хто може бути корисний в медицині, той тут служить. Всі вони допомагають нам. Це неймовірно, враховуючи те, що відбувається прямо зараз. Не тільки наша нація згуртована як ніколи, але весь світ з нами і всі об'єднані однією ідеєю. Дивно за цим спостерігати", - наводить слова Горуни mymmanews.com.

Нагадавши, Станіслав Горуна виставив на аукціон свою головну нагороду - бронзову медаль Олімпіади в Токіо. Всі виручені гроші він перерахує на допомогу ЗСУ.

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