Лот стартував з ціни в $10 тисяч, а згодом виріс до 20 500 доларів.

Український каратист Станіслав Горуна продав бронзову медаль Олімпійських ігор 2020 року на аукціоні. Лот стартував з ціни в $10 тисяч, а згодом виріс до 20 500 доларів.

Нагороду придбав невідомий покупець із Японії. Усі виручені кошти будуть направлені до фонду Ukraine Alive 2022, який адресно допомагає Нацгвардії, ЗСУ, теробороні та переселенцям.

"20500 доларів - не знаю, багато це чи мало, але якщо за ці гроші будуть придбані якісь бронежилети, каски або інше захисне спорядження, яке врятує чиєсь життя, або ліки, які допоможуть пораненим, постраждалим від війни, то це вже буде не даремно. Все буде Україна, будуть інші медалі, будуть інші цілі, інші перемоги, Слава Україні", - дав коментар Горуна для ТСН.

Раніше УНІАН повідомляв, що форвард збірної України Данило Сікан продає свою медаль чемпіона світу, щоб зібраними коштами допомогти українській армії. Також футболісти збірної України створили фонд гуманітарної та військової допомоги.

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