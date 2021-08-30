Ангеліна Калініна в другому і третьому сетах віддала суперниці всього два гейми.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка займає 76-е місце в рейтингу WTA, пройшла до другого кола US Open.

На старті турніру Калініна зустрічалася з представницею Єгипту Майар Шериф (№95 у світовому рейтингу). Українка здобула вольову перемогу.

Калініна поступилася в першому сеті з рахунком 4:6, але потім проявила характер і у двох наступних партіях віддала суперниці всього два гейми - 6:1 і 6:1.

Калініна вдруге в кар'єрі подолала стартове коло US Open.

У другому колі Калініна може зустрітися з іншою українкою Даяною Ястремською, якщо їй вдасться обіграти німкеню Анжелік Кербер.

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Україна на US Open: головне

В одиночному розряді в основній сітці Україну представляють Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк і Ангеліна Калініна.

Світоліна і Ястремська свої матчі першого кола проведуть 30 серпня, а Костюк стартує 31 серпня.

Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.

Автор: Антон Дудар