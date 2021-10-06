Марина Бех-Романчук розповіла, що відпочиває вперше за останній рік.

Відома українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади в Токіо Марина Бех-Романчук поділилася з підписниками фотографіями з відпустки.

Спортсменка відпочиває на популярному єгипетському курорті - в Шарм-ель-Шейху.

На своїй сторінці в Instagram Бех-Романчук опублікувала фото в купальнику.

"Рік без відпустки, і ось вона нарешті настала. Просто кайфую. Просто насолоджуюся цим моментом", - написала спортсменка, яка, нагадаємо, є дружиною українського плавця Михайла Романчука.

"Ти розбиваєш чоловічі серця", "Дуже гарна", "Шикарна", - коментують підписники.

Марина Бех-Романчук: досягнення

На чемпіонатах світу найвищим досягненням для 26-річної Бех-Романчук є срібна медаль у 2019 році.

На чемпіонатах Європи українка перемагала в 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло у 2018 році (на відкритому повітрі) і в 2019-му (в приміщенні).

Особистим рекордом українки є стрибок на 6,93 м.

На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце. Спортсменка зізналася, що розчарована таким результатом.

Автор: Антон Дудар