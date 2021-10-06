Марина Бех-Романчук виступає у стрибках у довжину / фото gathletics.com.ua
Відома українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади в Токіо Марина Бех-Романчук поділилася з підписниками фотографіями з відпустки.
Спортсменка відпочиває на популярному єгипетському курорті - в Шарм-ель-Шейху.
На своїй сторінці в Instagram Бех-Романчук опублікувала фото в купальнику.
"Рік без відпустки, і ось вона нарешті настала. Просто кайфую. Просто насолоджуюся цим моментом", - написала спортсменка, яка, нагадаємо, є дружиною українського плавця Михайла Романчука.
"Ти розбиваєш чоловічі серця", "Дуже гарна", "Шикарна", - коментують підписники.
фото instagram.com/marynabekh
фото instagram.com/marynabekh
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Марина Бех-Романчук: досягнення
- На чемпіонатах світу найвищим досягненням для 26-річної Бех-Романчук є срібна медаль у 2019 році.
- На чемпіонатах Європи українка перемагала в 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло у 2018 році (на відкритому повітрі) і в 2019-му (в приміщенні).
- Особистим рекордом українки є стрибок на 6,93 м.
- На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце. Спортсменка зізналася, що розчарована таким результатом.