Українська спортсменка Олена Костевич завоювала свою четверту олімпійську медаль.

Олена Костевич поділилася враженнями від третього місця на Олімпіаді-2020 в Токіо. 36-річна спортсменка в парі з Олегом Омельчуком виборола бронзову нагороду у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м).

"Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні був нелегкий день - удача змінювала невдачу і навпаки. Олег - великий молодець і ця нагорода для нас дуже цінна. Як "золото", - цитує Костевич сайт НОК України.

Зазначимо, що Костевич стала першою спортсменкою, яка несла прапор України на Олімпійських іграх, а після цього змогла стати призеркою змагань. На попередніх шести літніх і семи зимових Олімпіадах прапороносці України завжди поверталися додому без медалей.

Олена ніколи не вірила в "прокляття прапороносця":

"Казали, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни".

"В першу чергу хочу подякувати своєму партнеру Олегу Омельчуку, а також нашим тренерам і команді, яка була поруч на цьому шляху. Вдячна усій Україні, а також своєму рідному чернігівському краю, за побажання успіху і слова підтримки, яку продовжуємо отримувати тут в Токіо. Дуже запам'яталися настанови нашого видатного спортсмена, олімпійського чемпіона Сергія Бубки, який кілька днів тому після моєї "дерев'яної нагороди" порадив не хвилюватися і вірити в себе. Ці слова допомогли в завоюванні цієї бронзи", - додала Олена.

Костевич стала п'ятим олімпійцем збірної України, яка завоювала нагороди на трьох Іграх. У 2004 році в Афінах вона виграла золоту медаль. У Лондоні-2012 виграла бронзові медалі в стрільбі з пневматичного і малокаліберного пістолета.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Артем Будрін