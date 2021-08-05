Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль.

Відбулася церемонія нагородження призерок у змаганнях з карате.

У цій дисципліні срібло Україні принесла Анжеліка Терлюга. У фіналі вона програла болгарській спортсменці Івет Горановій.

"Я не думала, що виступатиму на змаганнях, але у 2016 році, коли я дізналася, що караті стане олімпійським видом спорту... Я цього року втратила свого батька. Я мріяла про цю медаль, правда мріяла про нагороду іншого кольору, але я сьогодні зробила все, що змогла", - сказала Терлюга.

"Пробачте, що не золото. Але для мене це біле золото. Я віддала усю себе за ці 5 років. Сьогодні я боролася зі своїми близькими в серці, зі своїми мріями. Думаю, що сьогоднішній день залишиться в моїй пам'яті назавжди", - додала Анжеліка.

Варто відзначити, що карате в Токіо-2020 вперше в історії включено в програму Олімпійських ігор. На наступній Олімпіаді цей вид спорту не буде представлений. Отож, Терлюга вже вписала своє ім'я в історію.

Анжеліка Терлюга: що відомо про спортсменку

29-річна Терлюга - заслужений майстер спорту України з карате.

Терлюга - триразова чемпіонка Європи в особистому куміте (2017, 2018 і 2019). Також в її активі срібло і дві бронзи ЧЄ і срібло на Європейських іграх.

Терлюга першою в історії українського карате завоювала олімпійську ліцензію.

Перед Олімпіадою Українка посідала перше місце у світовому рейтингу у вазі до 55 кг.

Автор: Артем Будрін