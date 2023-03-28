На думку Томаса Баха, політика не може бути частиною спортивних змагань.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах в ході засідання виконкому висловив свою думку про можливий допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Він заявив, що політика не може бути частиною спортивних змагань і спортсмени не повинні каратися за паспорти.

"Участь спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях працює.

Відео дня

Ми бачимо це майже щодня в ряді видів спорту, особливо в тенісі, а також у велоспорті, на деяких змаганнях з настільного тенісу.

Ми бачимо це в хокеї, гандболі, ми бачимо це у футболі та інших лігах у Сполучених Штатах, а також Європі, і ми також бачимо це на інших континентах.

У жодному з них не було інцидентів у сфері безпеки.

Уряди, на території яких проходять змагання, видають візи російським і білоруським спортсменам за дуже рідкісним винятком, а в інших країнах вони навіть видають дозволи на роботу цим гравцям і спортсменам", - наводить слова Томаса Баха Reuters.

Додамо, що Україна офіційно закликала МОК не допустити участі спортсменів РФ і Білорусі в Олімпіаді-2024.

Крім того, 10 лютого у Великобританії відбувся саміт з питання можливої участі РФ в Олімпійських іграх у Парижі, в якому взяли участь представники 35 країн. Вони домовилися вимагати відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі Олімпіаді.

Вас також можуть зацікавити новини: