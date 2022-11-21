Перемога на Підсумковому турнірі дозволила Джоковичу завершити рік у першій п'ятірці світового рейтингу.

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Підсумкового турніру ATP, який проходив у Турині.

Зустріч проходила на центральному корті стадіону "Пала Альпітур" на хардовому покритті.

У фіналі Джокович у двох сетах переміг норвежця Каспера Рууда, який вперше дійшов до вирішального матчу.

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АТР Finals. Фінал

Новак Джокович (Сербія) - Каспер Рууд (Норвегія) - 7:5, 6:3

Тривалість матчу склала 1 годину 31 хвилину. Новак Джокович виконав вісім подач навиліт, уникнув подвійних помилок і реалізував два брейк-пойнти з п'яти. На рахунку Каспера Рууда чотири ейси і жодного брейка-пойнта.

До слова, Джокович виграв всі 5 матчів на турнірі ATP Finals 2022: 3 гри в групі, один півфінал і фінал. А саме обіграв Данила Медведєва, Андрія Рубльова і Стефаноса Циципаса. У півфіналі серб здолав Тейлора Фрітца.

Зазначимо, що для Новака це вже 6-й трофей на Підсумковому турнірі АТР. Раніше він перемагав на цьому турнірі в 2008 році і з 2012 по 2015 роки.

За кількістю тріумфів на Підсумкових турнірах Джокович зрівнявся зі швейцарцем Роджером Федерером, який цього року оголосив про завершення кар'єри.

Перемога на Підсумковому турнірі дозволила Новаку завершити рік у першій п'ятірці світового рейтингу. Фіналіст Каспер Рууд з Норвегії вперше в кар'єрі завершив рік у трійці найкращих.

Додамо, що за тріумф на Підсумковому турнірі Новак Джокович заробив рекордну суму призових. За п'ять перемог на турнірі без поразок Джокович отримав 4,74 мільйона доларів і максимальні 1500 рейтингових очок.

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