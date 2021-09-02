2 вересня збірна України завоювала в Токіо дев'ять медалей.

Збірна України продовжує успішний виступ на Паралімпійських іграх у Токіо.

2 вересня в скарбничці української збірної з'явилося ще дев'ять медалей: три золоті, чотири срібні і дві бронзові.

Золоті нагороди виграли легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний. А плавець Максим Крипак виграв вже четверте золото на Паралімпіаді-2020.

Срібні медалі завоювали плавчиня Єлизавета Мерешко (для неї це вже п'ята індивідуальна нагорода в Токіо), плавець Антон Коль, легкоатлетка Оксана Ботурчук (в бігу на 100 метрів), а також українська команда з настільного тенісу (Віктор Дідух і Максим Ніколенко).

Бронзові медалі в Олексія Денисюка (у стрільбі) та Дениса Остапченка (у плаванні).

Всього в активі української збірної зараз 84 медалі: 20 золотих, 39 срібних і 25 бронзових. У медальному заліку Україна повернулася до топ-5.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки восьмого дня змагань для України.

Автор: Антон Дудар