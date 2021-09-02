Марія Загребельна та Владислав Помазан стали чемпіонами Паралімпійських ігор.

Українські легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний завоювали золоті медалі на Паралімпійських іграх у Токіо.

Помазан стала найкращою в штовханні ядра в класі F35 (спортсмени з порушеннями координації, такими як гіпертонус, атаксія і атетоз, люди з церебральним паралічем).

Переможний результат української спортсменки - 12,24 м. Найближчу суперницю вона випередила на 3,09 метра.

Відзначимо, що для Помазан це вже друге золото і четверта медаль на Паралімпіадах.

Загребельний став чемпіоном у стрибках у довжину Т37 (люди з порушеннями координації, такими як гіпертонус, атаксія та атетоз). Українець переміг, встановивши новий рекорд Європи.

Його результат - 6,59 метра. Найближчого конкурента він випередив на 15 сантиметрів.

Це 18-та і 19-та золоті медалі України на Паралімпіаді.

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Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

На цю мить в активі нашої збірної 19 золотих медалей, 35 срібних і 23 бронзові. У медальному заліку Україна йде п'ятою.

Автор: Антон Дудар