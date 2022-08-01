Расселл вважається одним з кращих гравців за всю історію НБА.

Помер ветеран баскетболу Білл Расселл. Йому було 88 років.

Повідомлення про смерть спортсмена з'явилося на його офіційному акаунті в "Твіттері".

При цьому причина і місце смерті не розголошуються.

"Бути найбільшим чемпіоном у своєму виді спорту, зробити революцію в ігрових видах спорту і бути громадським лідером одночасно здається немислимим, але саме таким був Білл Рассел, – йдеться в заяві "Селтікс" в соціальних мережах. - Ми сумуємо з приводу його смерті і відзначаємо його величезну спадщину в баскетболі, в Бостоні і за його межами".

Окрім спорту, Рассел також був добре відомий своєю прихильністю до соціальної справедливості. У 2011 році тодішній президент США Барак Обама нагородив Расселла Президентською медаллю Свободи.

Досягнення Білла Расселла

Рекордсмен Національної баскетбольної асоціації (НБА), Расселл виграв 11 титулів чемпіона НБА у складі команди "Бостон Селтікс", де всю спортивну кар'єру грав на позиції центрового. 12 разів брав участь у Матчі всіх зірок. Він також завоював золото на Літніх Олімпійських іграх 1956 року, будучи капітаном збірної США.

Расселл став першим чорношкірим головним тренером в історії професійного спорту Північної Америки і допоміг клубу завоювати ще два титули.

Рассел увійшов до Зали слави баскетболу.

Хто такий Білл Расселл

Білл Расселл народився 12 лютого 1934 року в американському штаті Луїзіана. Ще з дитинства Расселл боровся з проявами расизму.

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