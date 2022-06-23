Вальдемарас Хомічюс і Хейно Енден вважають, що баскетбол України повинен бути представлений на європейській арені.

Легендарні баскетболісти підтримують заклик Федерації баскетболу України до Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) надати баскетбольному клубу "Будівельник" (Київ) місце в груповому раунді Ліги чемпіонів FIBA в сезоні 2022/23.

Про це відомі спортсмени сказали в коментарі УНІАН.

Зокрема, олімпійський чемпіон, литовський баскетболіст і тренер Вальдемарас Хомічюс заявив про свою підтримку ініціативи Федерації баскетболу України, яка звернулася до CEO Ліги чемпіонів FIBA Патріка Комміноса з проханням надати "Будівельнику" місце в груповому раунді турніру.

"Я підтримую Україну загалом. Я думаю, якщо є можливість і бажання, щоб змагатися на європейській арені - потрібно це зробити", - зазначив Хомичюс.

При цьому, він підкреслив, що завжди може підтримати Україну, але рішення буде залежати від представників FIBA.

Разом з тим, він звернувся до FIBA із закликом: "у зв'язку зі сформованою ситуацією, пов'язаною з війною, при можливості допустити "Будівельник", щоб вони могли представляти країну в баскетбольному світі".

Чемпіон Європи Хейно Енден (Естонія) зазначив, що підтримує надання київському баскетбольному клубу "Будівельник" можливості грати в груповій стадії Ліги чемпіонів FIBA.

"Я думаю все можливо, якщо добре захотіти. Тут немає проблем. Потрібно просто, щоб люди теж зрозуміли і захотіли. Я на 100% підтримую, тому що у "Будівельника" історія велика. Це завжди був елітний клуб такої баскетбольної країни як Україна. У клубі грали такі гравці, з якими я грав, - Ткаченко, Білостінний, Волков, Рижов, Шальнєв і т. д. Там завжди були хороші гравці, і клуб завжди був на рівні, тому я думаю, що цей клуб заслуговує на місце (в груповій стадії Ліги чемпіонів FIBA - УНІАН)", - зазначив Энден.

За його словами, враховуючи обстановку в Україні, спортсмени повинні якимось чином надихнути свій народ і тому "Будівельнику" потрібно надати місце в груповому раунді.

Також, на його думку, естонці не будуть проти, щоб ігри "Будівельника" в Лізі чемпіонів проводилися в Естонії, хоча він не володіє інформацією про те, чи було звернення української сторони до естонської про проведення ігор на території Естонії.

"Я думаю, що допоможемо, чим зможемо",- зазначив він.

Разом з тим, президент Федерації баскетболу Литви Відас Гедвілас також підтримує надання "Будівельнику" місця в груповому раунді Ліги чемпіонів.

"Я завжди Україну підтримую, але там начебто має бути відбірковий турнір. Не знаю я, це повинні в FIBA вирішувати. Я - "за", а як інші думають, я не маю там зараз голосу, який міг би щось вирішити, але ми за те, щоб вони брали участь. Мінімум, вони через відбірковий турнір можуть потрапити",- сказав Гедвілас.

При цьому він сказав, що Федерація баскетболу України поки не зверталася до литовської з проханням проводити домашні ігри "Будівельника" в Литві.