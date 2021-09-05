Аркадіуш Вжосек здобув феноменальну перемогу.

Польський кікбоксер Аркаудіуш Вжосек здобув яскраву перемогу над марокканцем Бадром Харі в рамках турніру Glory 78.

Вже в першому раунді Вжосек двічі побував в нокдауні та програв, а в другому ще раз побував на настилі. Харі пішов добивати поляка, але Вжосек завдав удару ногою в голову, який став переможним.

Марокканець не зумів продовжити поєдинок за підсумками відліку рефері.

Харі, на рахунку якого 107 перемог в кікбоксингу, програв вже в третьому поєдинку поспіль. Для Вжосека це 13-а перемога в кар'єрі.

Відео нокауту

Повне відео бою

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Автор: Антон Дудар