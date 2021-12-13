Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася з підписниками свіжим фото.
В Instagram-stories українка опублікувала зворушливе фото зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом.
На знімку можна побачити, як Монфіс цілує Світоліну в щоку.
Судячи з соцмереж, пара зараз знаходиться на Тенеріфе.
Відзначимо, що Світоліна насолоджується відпусткою, але в той же час не забуває про тренування. У соцмережі тенісистка також викладала відео з тренувального процесу.
Нагадаємо, що Світоліна завершила минулий сезон зі своїм найгіршим результатом за останні шість сезонів.
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Світоліна і Монфіс: історія відносин
- Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розійшлися, але потім відновили стосунки.
У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.
Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.
Весілля тенісистів відбулося 16 липня в Швейцарії.
Стало відомо, що Світоліна змінила прізвище.
Українка розповідала про те, що у них з Монфісом є шлюбний контракт.