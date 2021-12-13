Українська тенісистка насолоджується відпусткою в компанії чоловіка.

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася з підписниками свіжим фото.

В Instagram-stories українка опублікувала зворушливе фото зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом.

На знімку можна побачити, як Монфіс цілує Світоліну в щоку.

Судячи з соцмереж, пара зараз знаходиться на Тенеріфе.

Відзначимо, що Світоліна насолоджується відпусткою, але в той же час не забуває про тренування. У соцмережі тенісистка також викладала відео з тренувального процесу.

Нагадаємо, що Світоліна завершила минулий сезон зі своїм найгіршим результатом за останні шість сезонів.

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Автор: Антон Дудар