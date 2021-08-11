Пішов з життя легендарний воротар НХЛ

Тоні Еспозіто помер на 79-му році життя.

Знаменитий канадсько-американський хокеїст, екс-воротар Національної хокейної ліги Тоні Еспозіто помер у віці 78 років. Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ. Причиною смерті легендарного хокеїста став рак підшлункової залози. "НХЛ, "Чикаго Блекхокс" і Чикаго втратили улюбленого члена сім'ї. З моменту свого переїзду в Чикаго в кінці 1960-х, за роки блискучої ігрової кар'єри і десятиліть в якості ікони франшизи Тоні залишив незгладимий слід - як на льоду, так і в соціальній сфері - протягом наступних 52 років", - зазначив комісар НХЛ Гарі Беттман. Читайте такожВоротар збірної Латвії та клубу НХЛ помер за невідомих обставин: йому було 24 роки Тоні Еспозіто: чим він відомий Еспозіто грав у НХЛ з 1968 року. Спершу він виступав за "Ванкувер Кенакс", "Х'юстон Аполлос" і "Монреаль Канадієнс", а в 1969 році перейшов у "Чикаго Блекхокс", за який грав до 1984 року.

Еспозіто одним з перших хокейних воротарів став використовувати так званий "стиль метелика".

Він виграв Кубок Стенлі в 1969 році і ще двічі грав у фіналі. Еспозіто тричі вигравав нагороду найкращому воротареві сезону в НХЛ.

Голкіпер входить до десятки лідерів за кількістю виграних матчів серед воротарів в історії НХЛ.

Всього на його рахунку 886 матчів в регулярних чемпіонатах НХЛ і 99-в плей-офф.

У 1972 році голкіпер брав участь у Суперсерії-72 (серія з восьми товариських матчів між збірними СРСР та Канади). Автор: Антон Дудар

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