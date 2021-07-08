Фінальна серія НХЛ завершилася за підсумками п'яти матчів.

"Тампа-Бей Лайтнінг" стала володарем Кубка Стенлі-2021.

"Тампа" поставила крапку у фінальній серії, обігравши "Монреаль Канадіенс" в п'ятому матчі з рахунком 1:0.

Підсумок фінальної серії - 4:1.

На шляху до фіналу "блискавки" вибили з боротьби "Флориду" (4:2), "Кароліну" (4:1) і "Айлендерс" (4:3).

YouTube-канал НХЛ опублікував відеоогляд фінального матчу, а також відео святкування "Тампи".

Кубок Стенлі: підсумки фіналу

Для "Тампи-Бей" це третє чемпіонство в історії. Раніше вони перемагали в 2004 і 2020 роках.

"Тампа" стала лише другою командою в історії, яка виграла два Кубки Стенлі поспіль в епоху стелі зарплат після "Пітссбург Пінгвінс" (2016 і 2017).

Найціннішим гравцем фінальної серії визнаний російський воротар "Тампи" Андрій Василевський.

Найкращим бомбардиром Кубка Стенлі з 32 очками став Микита Кучеров з "Тампи-Бей"

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Автор: Антон Дудар