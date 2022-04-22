Єгор Кігітов повернувся на передову навіть після потрапляння в госпіталь.

У війні з російськими загарбниками загинув член збірної України з кульової стрільби Єгор Кігітов. 21-річний українець був студентом другого курсу Олімпійського коледжу імені Іванна Піддубного.

Про це повідомляється на сторінці коледжу в Фейсбуці.

"При захисті України від російських загарбників загинув Єгор Кігітов - студент нашого коледжу, який добровольцем пішов на фронт.

Єгор завжди був принциповим і патріотичним громадянином, який і до повномасштабного вторгнення військ Росії брав активну участь у протидії проросійським елементам і агентурі Москви.

Таким ми назавжди запам'ятаємо Єгора Кігітова! Героям Слава!",- йдеться в заяві.

Раніше Єгор потрапив під обстріл з російських "Градів". У підвал, де хлопець намагався сховатися, влучив снаряд і спалахнула пожежа. Кігітов обгорів і потрапив у госпіталь. Лікарі швидко поставили його на ноги, але він відмовився проходити повноцінну реабілітацію і повернувся на фронт, де і зустрів свою смерть.

Єгор Кігітов був братом Гліба Кігітова - чемпіона Європи зі стрільби з пневматичного пістолета серед юніорів.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Раніше УНІАН повідомляв, що під Ізюмом російські окупанти вбили батька українського олімпійського призера Олександра Воробйова, який захищав Україну у складі добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ".

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