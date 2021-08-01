Крістен Кіт виграла золоту медаль в академічному веслуванні.

Канадська спортсменка Крістен Кіт на Олімпіаді в Токіо виграла золото в академічному веслуванні серед вісімок на дистанції 2 км.

Після перемоги Кіт розповіла про те, що пишається своїм українським корінням.

В інтерв'ю порталу Obozrevatel Кіт зізналася, що вона виросла в українській громаді в канадському Сент-Катарінсі.

"Мій дід народився в Україні, а батьки моєї бабусі були українцями. Я пишаюся своєю спадщиною і хотіла б, щоб вони бачили, як я змагаюся. Дід так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім'ї в Канаді. Спорт - це той привілей, який він мені надав", - сказала кіт.

Спортсменка згадала:

"Я виросла в українській громаді, ходила в українську католицьку церкву Св. Кирила і Мефодія, а також займалася українськими танцями".

Відзначимо, що 32-річна Кіт є рульовою канадської збірної. Також вона професійно займається велоспортом.

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Автор: Антон Дудар