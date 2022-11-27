Українські команди здобули перемоги на міжнародному турнірі з футзалу в Нідерландах.

Напередодні в Нідерландах відбувся 40-й чемпіонат світу з футзалу серед поліцейських і пожежників "World Peace Indoor Soccer Tournament 2022". Участь у турнірі брали дві українські команди "IPA Avangard Safety Україна" (у категорії 35+) та "IPA Rivne Fire Brigade Ukraine" (у загальній чоловічій категорії).

Перед однією з ігор представники української делегації звернули увагу на те, що в залі присутня символіка Росії, яка розв'язала повномасштабну війну в Україні. Українці вказали на те, що символіка країни-агресори неприпустима і під тиском наших співвітчизників організатори змагань зірвали прапор РФ.

Вболівальники на трибунах спорткомплексу в Ейбергені підтримали дії технічного персоналу і під крики "Слава Україні!" і "Путін - х***о!" російський прапор винесли із залу.

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Зазначимо, що обидві українські команди стали тріумфаторами змагань.

Трофей "World Peace Indoor Soccer Tournament 2022" у категорії 35+ забрала команда "IPA Avangard Safety Україна", яка перемогла у фіналі польську команду "State Fire Service Poland".

"Ця перемога для України, для ЗСУ!", - написав на своїй сторінці у Фейсбуці патрульний поліцейський Тарас Прислупський, який грає за команду "IPA Avangard Safety Україна".

У чоловічій загальній категорії перемогла українська команда "IPA Rivne Fire Brigade Ukraine", яка обіграла у фіналі "State Fire Service Poland" з рахунком 3:0.

Таким чином, Україна вперше за сорок розіграшів кубка везе відразу два чемпіонські трофеї.

Додамо, що перемога на цьому турнірі дозволяє кваліфікуватися на наступні змагання, які відбудуться в Іспанії навесні.

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