Євген Іваняк уклав контракт з "Торпедо".

Колишній капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк у розпал війни уклав контракт з командою країни-агресора - "Торпедо" з Нижнього Новгорода.

Про це повідомила прес-служба російського клубу.

"Я радий повернутися в наш колектив і знову стати частиною структури МФК "Торпедо", де створені всі умови для того, щоб займатися улюбленою справою і досягати спортивних висот", - прокоментувавши свій перехід Іваняк.

"Складні сімейні обставини, що змусили Женю виїхати з Росії в березні цього року, успішно подолані", - йдеться в заяві російського клубу.

На переїзд спортсмена вже відгукнулася воротар жіночої збірної України з футзалу Вікторія Кислова. Вона назвала Іваняка зрадником, який поїхав грати за гроші. Крім того, дівчина згадала екс-футзалістку збірної України Ганну Сидоренко, яка залишилася в Росії, незважаючи на повномасштабну війну в Україні.

Євген Іваняк: кар'єра

39-річний спортсмен народився в Запоріжжі. Виступав за "Інтеркас" (Київ), "Тайм" (Львів), "Локомотив" (Харків) та "Діну" (Москва).

Іваняк шість разів вигравав чемпіонат України і тричі ставав володарем Кубка України.

У 2016 році Євген увійшов до десятки найкращих воротарів планети.

15 червня 2020 року підписав трирічний контракт з російським клубом "Оргхім" (Нижньогородська область), а 25 лютого 2021 року вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну оголосив про завершення кар'єри у збірній.

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