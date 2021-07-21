"Мілуокі Бакс" у фінальній серії обіграли "Фінікс Санз".

Чемпіоном Національної баскетбольної асоціації в сезоні 2020-2021 стала команда "Мілуокі Бакс".

У фінальній серії "Мілуокі" вдалося обіграти "Фінікс Санз" в шести матчах - 4:2.

Заключний поєдинок відбувся в ніч з 20 на 21 липня і завершився перемогою "Мілуокі" з рахунком 105:98. Майже половину очок "Бакс" (50) у цьому матчі набрав Янніс Адетокумбо.

Грецький форвард був визнаний найціннішим гравцем фінальної серії.

Відео вирішальних хвилин шостого матчу

Церемонія нагородження "Мілуокі"

Чемпіонство "Мілуокі Бакс": цифри і факти

"Мілуокі" виграли свій другий титул в історії й перший за 50 років. У попередній раз "Бакс" брали титул ще в 1971 році.

Лідер "Мілуокі" Янніс Адетокумбо став сьомим баскетболістом в історії фінальних серій НБА, якому вдалося набрати 50 або більше очок в одному матчі.

За останні три сезони Адетокумбо отримав два титули MVP сезону і титул MVP фіналу.

Захисник "Фінікса" Кріс Пол став першим баскетболістом в історії, який програв 4 серії плей-офф після того, як його команда лідирувала з рахунком 2:0.

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Автор: Антон Дудар