Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Плавець Михайло Романчук завоював срібну медаль для України на Олімпійських іграх у Токіо.

Романчук посів друге місце у фінальному запливі на дистанції 1500 метрів.

Він поступився тільки американцеві Роберту Фінке, але випередив німця Флоріана Веллброка.

Після запливу Романчук зізнався, що задоволений другим місцем, а також розповів, що завадило завоювати золото.

У Токіо відбулася церемонія нагородження переможця та призерів запливу на 1500 метрів.

Срібну медаль Романчуку вручив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Михайло Романчук: друга медаль на Олімпіаді

На Олімпіаді в Токіо Романчук додав срібну медаль на дистанції 1500 метрів до бронзи на дистанції 800 метрів.

Він приніс Україні перше срібло на Олімпіаді-2020.

Романчук приніс Україні перші Олімпійські медалі в плаванні за 17 років.

Автор: Антон Дудар