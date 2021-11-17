Досягненнями похвалилися спортсмени з усіх куточків світу.

Книга рекордів Гіннеса поповнилася новими спортивними досягненнями. Американський стрибун перестрибнув п'ять лондонських таксі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Великобританії американський стрибун перестрибнув відразу п'ять лондонських таксі. При цьому ширина кожного з авто більше 1,5 метра.

Читайте такожЗ'єднання явилося фото моделі з найдовшими ногами в світіКрім того, британський гімнаст вразив неймовірним сальто між двома турніками, розташованими на відстані шести метрів. Він побив свій попередній світовий рекорд, збільшивши відстань до 13 сантиметрів.

У свою чергу футболістка з Венесуели додала до чималої колекції рекордів нові нагороди за трюки з м'ячем. Китайський спортсмен, балансуючи на руках, зміг перетягнути легковик на 50 метрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 листопада Національна збірна України в непростому матчі заключного туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 обіграла в гостях Боснію і Герцеговину (2:0).

Даний тріумф став всього лише другим у відборі для української команди, ще 6 ігор завершилися нічийним результатом.

Автор: Анастасія Горбачова