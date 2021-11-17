Україна, завдяки перемогам над боснійцями і фінами, зіграє в плей-офф відбору на мундіаль.

У вівторок, 16 листопада, національна збірна України в непростому матчі заключного туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022 обіграла в гостях Боснію і Герцеговину (2:0).

Даний тріумф став всього лише другим у відборі для української команди, ще 6 ігор завершилися нічийним результатом.

Збірній України для виходу в плей-офф європейського відбору знадобилося найменше перемог з 1998 року, коли в кваліфікації на мундіаль почали брати участь 32 команди, повідомляє Tribuna.com.

Читайте такожЗ ким може зіграти Україна: стали відомі усі учасники плей-оф відбору на ЧС-2022У 1998 році збірна Угорщини зуміла всього з 3 перемогами в кваліфікації пробитися в плей-офф, де програла Сербії і Чорногорії за сумою двох ігор з рахунком 1:12.

Другі місця в своїх групах європейської кваліфікації з двома перемогами раніше також займали збірні Норвегії (ЧС-2010) і Данії (ЧС-2014), але вони були найгіршими серед команд, що зайняли другі позиції, отже, в плей-офф пробитися не змогли.

Найближчими до України за показником перемог у нинішній кваліфікації стали збірні Італії та Уельсу - у них по п'ять виграшів.

Читайте такожКатар-2022: які збірні вже забезпечили собі місце у фінальній частині чемпіонату світуСеред команд, які виграли посіли перші місця у своїх групах відбору на ЧС-2022 найменше перемог у збірних Франції та Швейцарії - по 5.

Плей-офф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме

12 збірних будуть розділені на три підгрупи - по чотири команди в кожній. У кожній з підгруп команди зіграють півфінали і фінали - вони складатимуться з одного матчу. Таким чином, всього відбудеться шість півфіналів і три фінали.

Перед жеребкуванням команди будуть розбиті на шість сіяних і шість несіяних залежно від результатів на груповому етапі. Півфінали пройдуть на полях сіяних команд. У фіналах господарів визначать жеребом.

Жеребкування плей-офф відбудеться 26 листопада.

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Автор: Володимир Медяник