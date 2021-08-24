Еліна Світоліна, Андрій Пятов, Дмитро Підручний та інші спортсмени привітали зі святом.

24 серпня Україна святкує 30-річчя своєї Незалежності. Українські спортсмени цього дня в соцмережах вітають свою рідну країну.

Біатлоніст Дмитро Підручний розмістив в Instagram фото біля банера з написом "З днем народження, Україно".

Баскетболіст збірної України Максим Звонов сфотографувався в полі з соняшниками. "З Днем Незалежності, моя Україно!",- написав він.

Тенісистка Еліна Світоліна на своїй сторінці в Instagram написала:

"Зі святом, Україно! Незалежність... Скільки сили, гідності та любові в цьому слові! Ми українці - переможці. Ми сильні духом, цілеспрямовані, ми шануємо і поважаємо свою культуру, традиції та історію. Ми святкуємо сьогодні цей день разом".

Тенісист Сергій Стаховський розгорнув прапор України в Нью-Йорку і підписав фото: "З Днем Незалежності! З ювілеєм, Ненько! Свято сьогодні! Пишаємося Україною! Слава Україні!".

Боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик опублікували привітання у спільному акаунті в Instagram:

"Сьогодні Україна святкує 30 річницю Незалежності. За цей час ми стали свідками різних подій - приємних і позитивних, іноді сумних. Але ми переконані, що головні досягнення ще попереду. З днем народження, Україно!".

Воротар "Шахтаря" і збірної України Андрій П'ятов написав:

"З Днем Незалежності, друзі! Бажаю вам тільки перемог і процвітання! Адже перемагає кожен - перемагає Країна. Зі святом".

Футболісти збірної України Роман Яремчук, Руслан Малиновський і Тарас Степаненко опублікували привітання в Instagram-stories.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх також розмістила привітання в stories.

Легкоатлетка Ірина Геращенко розмістила фото з тренером і ще однією стрибункою у висоту Юлією Левченко і написала: "Ми щиро вітаємо нашу країну з Днем Незалежності. Бажаємо миру, злагоди та процвітання нашій державі. І безмежної любові в серцях людей. Головне - пам'ятати, що країна починається з кожного з нас!".

А Юлія Левченко у себе в Instagram розмістила відео, на якому співає гімн України на змаганнях.

Дзюдоїстка Дар'я Білодід опублікувала відео з параду в Києві.

Також вона показала себе і олімпійського чемпіона Жана Беленюка, який одягнув вишиванку.

Україна святкує День Незалежності

24 серпня Україна святкувати 30-річчя своєї незалежності.

У Києві відбувся парад військ, під час якого провели артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбулося урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.

Увечері на НСК "Олімпійський" проходитиме святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". У заході візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Автор: Антон Дудар