Когорта лідерів не змінилася.

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершився десятий день змагань. 14 лютого було розіграно чотири комплекти медалей.

Збірна Норвегії здобула станом на цю мить 9 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород. Німеччина має 8 золотих, 5 срібних та 2 бронзові медалі. У США 7 золотих, 6 срібних та 3 бронзові медалі.

Збірна України нагород поки що не виборола.

На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.

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Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

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