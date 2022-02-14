На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершився десятий день змагань. 14 лютого було розіграно чотири комплекти медалей.
Збірна Норвегії здобула станом на цю мить 9 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород. Німеччина має 8 золотих, 5 срібних та 2 бронзові медалі. У США 7 золотих, 6 срібних та 3 бронзові медалі.
Збірна України нагород поки що не виборола.
На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.