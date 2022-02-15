Завершилися змагання 11-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
У вівторок, 15 лютого, було розіграно дев'ять комплектів медалей у семи видах спорту.
Лідером у загальному заліку є збірна Норвегії, в активі якої вже 12 золотих, 7 срібних медалей і 7 бронзових медалей. Другу сходинку в таблиці зимових Олімпійських ігор в Пекіні займає Німеччина, яка завоювала 9 золотих, 6 срібних і 3 бронзових медалі. США замикає трійку лідерів заліку з 7 золотими медалями, 6 срібними 4 бронзовими.
Збірна України як і раніше продовжує залишатися без медалей на ОІ-2022.
Медальний залік після 11-го дня, 15 лютого
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті і Саудівська Аравія.
- На минулій Олімпіаді в Пхенчхані у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. У Пекіні збірна України медалей поки що не завоювала. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх вісім медалей: три золоті, одну срібну і чотири бронзові.