Збірна Норвегії впевнено утримує лідерство в загальному заліку.

Завершилися змагання 11-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

У вівторок, 15 лютого, було розіграно дев'ять комплектів медалей у семи видах спорту.

Лідером у загальному заліку є збірна Норвегії, в активі якої вже 12 золотих, 7 срібних медалей і 7 бронзових медалей. Другу сходинку в таблиці зимових Олімпійських ігор в Пекіні займає Німеччина, яка завоювала 9 золотих, 6 срібних і 3 бронзових медалі. США замикає трійку лідерів заліку з 7 золотими медалями, 6 срібними 4 бронзовими.

Збірна України як і раніше продовжує залишатися без медалей на ОІ-2022.

Медальний залік після 11-го дня, 15 лютого

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