Збірна України вперше у своїй історії виборола 29 нагород на Паралімпійських іграх.

XIII Зимові Паралімпійські ігри в Пекіні добігли до кінця. Збірна України вперше у своїй історії виборола 29 нагород.

За загальною кількістю медалей Україна покращила свої показники Сочі-2014 та Турина-2006 (по 25).

Також ми оновили власний рекорд за кількістю виграного "золота" - 11 медалей найвищої проби в Пекіні здобули українці. До цього найкращими Параіграми за виграним "золотом" для України були Турин-2006 та Пхьончхан-2018 (по 7).

На Паралімпіаді-2022 Україна виграла 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових медалей. В загальному заліку ми посіли друге місце!

Також зазначимо, що Паралімпійська збірна України на Іграх в Пекіні вперше в історії виграла медальний залік Паралімпіади у біатлоні.