Гутцайт підкреслює, що головне, аби не було провокацій проти українських спортсменів.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт розповів про те, як українці "спілкуватимуться" з росіянами на Олімпіаді.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, чи є якісь алгоритми або інструкції для українських спортсменів щодо того, як спілкуватися та поводити себе на одній території з росіянами та білорусами.

"Ми розробили рекомендації… Ми не тиснемо руку, як це вже зробила Ольга Харлан… Ми не спілкуємося, ми не вітаємося. Ми домовилися з міжнародними федераціями: де потрібно, коли ти зустрічаєшся, - вітаєш і потім після матчу ти вітаєш, - ми домовилися, що ми не вітаємо одне одного, не тиснемо руку. Тобто ми передбачили вже це питання і вже про це домовилися", - сказав Гутцайт. Відео дня

Він додав, що у цій ситуації головне, аби не було провокацій проти українських спортсменів.

"Тому не спілкуємося, не фотографуємося… Кожен спортсмен вже досвідчений, контролює своє поле, де він знаходиться, щоб не було ніяких провокацій", - сказав президент НОК.

На уточнення, чи погоджується з такими правилами "спілкування" Міжнародний олімпійський комітет, він зауважив, що "ми працюємо з Комітетом та погоджуємо всі такі питання" і він підтримує, щоб не було ніяких провокацій проти наших спортсменів.

Гутцайт також нагадав, що участь у Олімпійських іграх братимуть 15 російських та 16 білоруських спортсменів.

"Без прапора, без гімну, без команд, без нічого. На церемонії відкриття їх не буде взагалі", - сказав він.

Президент НОК також висловив думку, що російські спортсмени, яких буде допущено до Олімпіади, живуть за кордоном, а не на території Росії, і виступають за іноземні клуби.

Україна на Олімпіаді-2024 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Гутцайт розповів, що на Олімпіаді-2024, яка розпочнеться 26 липня і триватиме до 11 серпня в Парижі, Україну представлять 140 спортсменів.

Він зазначив, що 140 спортсменів будуть представлені у 23 видах спорту. Також Україна вперше в історії візьме участь у футбольному турнірі Олімпіаді та дебютує у брейкінгу та скелелазінні.

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