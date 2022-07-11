Віктор Петренко взяв участь в льодовому шоу дружини прес-секретаря президента РФ.

Українського олімпійського чемпіона Альбервіля-1992 Віктора Петренка, який оскандалився своєю участю в льодовому шоу в РФ, звільнили з посади віце-президента Федерації фігурного катання України.

Про повідомили на офіційному сайті ФФКУ.

"Українська федерація фігурного катання на ковзанах обурена вчинком олімпійського чемпіона Віктора Петренка, який взяв участь у льодовому шоу дружини прес-секретаря Путіна Тетяни Навки. Колишній спортсмен прийняв своє ганебне рішення, незважаючи на криваву повномасштабну війну, яку п'ятий місяць веде Росія проти України.

Тисячі вбитих і закатованих агресором мирних українців, серед яких сотні дітей, масовані ракетні удари по наших містах і селах, зруйновані будинки людей не стали перешкодою для того, щоб Віктор Петренко вийшов на лід в російському Сочі і виступив в одній команді з прихильниками цієї страшної війни", - йдеться в заяві організації.

Як раніше стало відомо, олімпійський чемпіон з фігурного катання Віктор Петренко зіграв одну з ролей в льодовому шоу в російському Сочі, постановником якого була Тетяни Навка - дружини прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 138-й день.

На момент початку війни Петренко перебував в Україні. З тих пір він виклав в Instagram єдиний пост зі словами "Ні війні" російською та англійською мовами. Жодних заяв на підтримку ЗСУ або звинувачень на адресу РФ колишній фігурист не публікував.

Віктор Петренко: кар'єра і досягнення

У 1992 році Петренко завоював золото Олімпійських ігор в Альбервілі (Франція).

Також українець завоював бронзову нагороду Олімпіади-1988 і тричі був призером чемпіонатів світу, а в 1992 році піднявся на найвищу сходинку світового подіуму.

Після завершення спортивної кар'єри Петренко став тренером. Також він є віце-президентом Української федерації фігурного катання.

Віктор Петренко є першим українцем, який, на думку експертів, має унікальні заслуги перед фігурним катанням.

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