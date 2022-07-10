Віктор Петренко напередодні взяв участь у шоу дружини Пєскова в Сочі.

Віце-президент Федерації фігурного катання України Віктор Петренко оскандалився, взявши участь у льодовому шоу в РФ, яка розв'язала повномасштабну війну в Україні.

Національний олімпійський комітет України відреагував на вчинок українського олімпійського чемпіона Альбервіля-1992, засудивши його участь у шоу, постановником якого була Тетяна Навка - дружина прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

"НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у сочі – на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України.

Така поведінка, такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України", - йдеться в офіційному заяві НОК.

Додамо, що в шоу, яке пройшло в Сочі, брали участь російські фігуристи, яких відсторонили від міжнародних змагань за повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Так, головну роль у виставі зіграла скандальна російська допінг-фігуристка Каміла Валієва. Віктор Петренко ж виступив у ролі купця.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 137-й день.

На момент початку повномасштабного вторгнення РФ Віктор Петренко був в Україні і з тих пір опублікував на своїй сторінці в Instagram єдиний пост з фразою "Ні війні" російською та англійською мовами. Жодної підтримки українських військових.

Віктор Петренко: кар'єра і досягнення

У 1992 році Петренко завоював золото Олімпійських ігор в Альбервілі (Франція).

Також українець завоював бронзову нагороду Олімпіади-1988 і тричі був призером чемпіонатів світу, а в 1992 році піднявся на найвищу сходинку світового подіуму.

Після завершення спортивної кар'єри Петренко став тренером. Також він є віце-президентом Української федерації фігурного катання.

Віктор Петренко є першим українцем, який, на думку експертів, має унікальні заслуги перед фігурним катанням.

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