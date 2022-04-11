Євген Плющенко організував пропагандистське шоу, на якому виступили відомі російські фігуристи.

Титулований російський фігурист Євген Плющенко, який раніше підтримав Путіна і військові дії в Україні, організував льодове шоу в Тулі. Захід носив відверто пропагандистський характер.

Для участі в цьому заході запросили ряд відомих російських фігуристів, серед яких виявилися Марк Кондратюк, Єлизавета Туктамишева, Олександра Степанова, Іван Букін і багатьох інших.

Запрошення, які підготували організатори, були в кольорах прапора Росії. Також там була надрукована буква "Z" - символ російських окупантів в Україні.

Варто відзначити, що після закінчення шоу частина фігуристів висловили невдоволення тим, що захід виявився відверто пропагандистським.

Зокрема, Єлизавета Туктамишева сказала, що відчуває почуття маніпуляції від участі в ньому.

"Дуже хотілося вірити, що спорт поза політикою, але сьогодні це виявилося не так.

Я люблю фігурне катання, щиро люблю те, чим займаюся - я цим живу. Хочу брати участь у змаганнях, хочу ставити нові програми, брати участь у льодових шоу. Але не хочу, щоб виступи спортсменів стали способом маніпуляцій", - зазначила вона.

Також свою участь у шоу Плющенко прокоментувала чемпіонка світу Олена Косторна.

"Дорогі друзі, офіційно заявляю, що я не маю відношення до заходу, що пройшов перед нашим шоу. (Проходило два різних заходи, ніяк між собою не пов'язаних.) Наше шоу не повинно було нести за собою намірів образити або висловити політичну позицію, проте хочу принести щирі вибачення всім, кого зачепила ця подія", - написала Косторна у своїх соцмережах. Згодом вона видалила пост.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство молоді та спорту України виключило фігуристку Анастасію Шаботову зі складу національної збірної з фігурного катання за підтримку прихильника Путіна Євгена Плющенка.

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