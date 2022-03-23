Міністерство молоді та спорту України виключило Анастасію Шаботову зі складу національної збірної з фігурного катання.
Про це повідомив віце-президент Української федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК) Даніль Амірханов.
"Федерація не звільняє та не виключає зі складу збірної. Вона пропонує Міністерству молоді та спорту, яке й ухвалює рішення", – сказав Амірханов.
Нагадаємо, що Шаботова лайкнула відео в Instagram Євгена Плющенка, у якому він підтримав злочинні дії Путіна. Ймовірно, це і стало причиною вищезазначеного рішення.
Шаботова до 2019 року виступала у складі збірної Росії. Цьогоріч на Олімпіаді в Пекіні, у складі команди України, Шаботова виступила у вишиванці під мелодію "Щедрик".