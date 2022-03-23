Шаботова лайкнула відео, де прихильник Путіна Євген Плющенко виправдовував війну.

Міністерство молоді та спорту України виключило Анастасію Шаботову зі складу національної збірної з фігурного катання.

Про це повідомив віце-президент Української федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК) Даніль Амірханов.

"Федерація не звільняє та не виключає зі складу збірної. Вона пропонує Міністерству молоді та спорту, яке й ухвалює рішення", – сказав Амірханов.

Нагадаємо, що Шаботова лайкнула відео в Instagram Євгена Плющенка, у якому він підтримав злочинні дії Путіна. Ймовірно, це і стало причиною вищезазначеного рішення.

Шаботова до 2019 року виступала у складі збірної Росії. Цьогоріч на Олімпіаді в Пекіні, у складі команди України, Шаботова виступила у вишиванці під мелодію "Щедрик".

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