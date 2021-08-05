Україна в цей день може сподіватися на медалі в карате та вільній боротьбі.

6 серпня на Олімпіаді в Токіо буде розіграно 23 комплекти медалей в одинадцяти видах спорту.

В спортивній ходьбі на 20 км серед жінок Україну представить тріо дівчат: Марія Сахарук, Анна Шевчук й Людмила Оляновська. А в спортивній ходьбі на 50 км серед чоловіків честь України захищатимуть Мар'ян Закальницький, Валерій Литанюк й Іван Банзерук.

У вільній боротьбі виступить українка Оксана Лівач. Вона побореться у ваговій категорії до 50 кг.

Великі надії Україна покладає в цей день на карате. Серьогіна Аніта й Горуна Станіслав виступатимуть у вагових категоріях до 61 й 75 кг відповідно.

Також в цей день виступить жіноча збірна України з артистичного плавання в командному турнірі.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.

Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

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Розклад фіналів 6 серпня

3:00 - Легка атлетика. Чоловіки - ходьба 50 км (Іван Банзерук, Мар'ян Закальницький, Валерій Литанюк). Жінки - ходьба 20 км (Марія Сахарук, Анна Шевчук й Людмила Оляновська).

4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. Жіночий фінал.

5:00 - 7:00. Футбол. Жіночий фінал.

5:30 - Вільна боротьба. Жінки до 50 кг (Оксана Лівач).

8:00 - 9:40. Бокс. Чоловіки, 91 кг.

8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. Жінки.

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон.

06:30 - 15:40. Карате. Ката чоловіки. Куміте чоловіки до 75 кг (Станіслав Горуна), жінки до 61 кг (Аніта Серьогіна).

11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн, жінки.

13:00 - 15:10. Хокей на траві. Жіночий фінал.

13:30 - 16:40. Настільний теніс. Чоловіки, командний турнір.

13:30 - Артистичне плавання. Командний турнір. Технічна програма - А. Савчук, М. Федіна, Є. Яхно, В. Алексіїва, М. Алексіїва, К. Сидоренко, К. Резнік, А. Шинкаренко

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже дев'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, а Людмила Лузан - у веслуванні.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також стала срібною призеркою.

Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін