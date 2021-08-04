Каратистка Анжеліка Терлюга розпочне свій шлях, а боксер Олександр Хижняк спробує вийти до фіналу.

5 серпня на Олімпіаді в Токіо буде розіграно 26 комплектів медалей в тринадцяти видах спорту.

У жіночих стрибках у висоту в цей день кваліфікацію належить пройти нашим легкоатлеткам Ярославі Магучих, Юлії Левченко та Ірині Геращенко. У фіналі стрибків з жердиною нашу країну представлятиме Марина Килипко. У фіналі спортивної ходьби на 20 км виступатимуть наші Іван Лосєв й Едуард Забуженко.

Наша каратистка Анжеліка Терлюга розпочне свої виступи в Токіо - в цей день вона зможе принести медаль у скарбничку України.

У півфіналі з веслування Україну представлятимуть Людмила Лузан (каное-одиночка на 200 метрів). А також у байдарках-одиночках на 500 метрів виступлять ще дві українки: Марія Повх і Юлія Юрійчук (теж півфінали).

Півфінал також чекає нашого боксера Олександра Хижняка. 26-річний уродженець Полтави вже гарантував собі мінімум бронзову нагороду, а в бою проти філіппінця Сашко спробує пробитися до фіналу.

У велотреці українки Любов Басова та Олена Старікова продовжать свою боротьбу за медалі. Обидві розпочнуть зі стадії чвертьфіналу. А у вільній боротьбі у вазі до 125 кг свій шлях розпочне Олександр Хоцяновський. У вазі до 74 кг буде честь України захищати ще один борець вільного стилю - Василь Михайлов.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.

Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Розклад фіналів 5 серпня

0:30 - 3:10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км.

3:00 - Легка атлетика. Чоловіки - 110 м/б, ходьба 20 км (Едуард Забуженко, Іван Лосєв), потрійний стрибок, ядро. Жінки, стрибки у висоту (Ярослава Магучих, Юлія Левченко та Ірина Геращенко)

3:00 - 7:40. Скейтбординг. Чоловіки, парк.

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 200 м, К-2 1000 м. Жінки - С-1 200 м, К-1 500 м (Людмила Лузан, Марія Повх і Юлія Юрійчук).

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 75 кг (Олександр Хижняк).

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки

9:30 - 12:50. Велоспорт, трек. Чоловічий омніум, жіночий кейрінг (Любов Басова та Олена Старікова).

11:00 - 15:40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг (Анжеліка Терлюга).

11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки.

12:15 - 16:00. Вільна боротьба (Олександр Хоцяновський, Василь Михайлов). Жіноча боротьба.

13:00 - Легка атлетика. Чоловіки - 400 м, десятиборство. Жінки - ходьба 20 км, семиборство.

13:00 - 15:10. Хокей на траві. Чоловічий фінал.

13:30 - 16:40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже вісім бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерками з вільної боротьби. А Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль з артистичного плавання.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером.

Першу золоту нагороду на Іграх в Токіо для України виборов Жан Беленюк.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін