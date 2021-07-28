Стежимо за виступами Михайла Романчука, Еліни Світоліної та Олександра Хижняка.

29 липня на Олімпійських Іграх в Токіо буде розіграно 17 комплектів медалей у восьми видах.

Головна надія на медаль в України в цей день - плавець Михайло Романчук, який з рекордом виграв кваліфікацію, а тепер виступить у фіналі на дистанції 800 метрів.

Тенісистка Еліна Світоліна також буде боротися за медаль - вона зіграє в півфіналі, а вихід у фінал гарантує їй як мінімум срібло.

Перший бій на турнірі проведе чемпіон світу з боксу і претендент на медаль Олімпійських ігор Олександр Хижняк. Також на турнірі стартує ще один боксер-важкоатлет Цотне Рогава.

Анастасія Турчин боротиметься за медалі в дзюдо, а Вікторія Ус виступить у півфіналі в гребному слаломі.

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Також 29 липня пройде кваліфікація у стрільбі з пневматичного пістолета з 25 метрів (Україну представить Олена Костевич). У кваліфікаціях також виступлять плавці ігор Трояновський і Дар'я Зевіна, а Ігор Хмара і Станіслав Ковальов виступлять у фіналі Б (за 7-12 місця) в академічному веслуванні.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.

Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Розклад трансляцій фіналів 29 липня

2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - двійка, двійка парна легка. Жінки - двійка, двійка парна легка (Ігор Хмара і Станіслав Ковальов).

3:00 - 11:00. Стендова стрільба. Трап - чоловіки, жінки.

4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 800 м в/с (Михайло Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Жінки - 200 м бат, 4х200 в/с.

8:00 - 10:45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, жінки (Вікторія Ус)

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 100 кг. Жінки - 78 кг (Анастасія Турчин).

12:30 - 14:30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда.

13:50 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки.

14:00 - 16:10. Настільний теніс. Жінки, Одиночний розряд.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Антон Дудар