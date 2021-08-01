Розповідаємо, за ким з українців слідкувати на Олімпіаді.

2 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо буде розіграно 22 комплекти медалей у дев'яти видах спорту.

Український боксер греко-римського стилю Ленур Теміров цього дня проведе поєдинок за бронзову медаль. У вільній боротьбі на Олімпіаді стартує Алла Черкасова.

У швидкісній стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів на Павла Коростильова чекає другий етап кваліфікації, а в кваліфікації у стрільбі з гвинтівки на дистанції 50 метрів виступлять Сергій Куліш і Олег Царьков.

Багато українців стартує на Олімпіаді в веслуванні на байдарках і каное: Дмитро Янчук і Павло Алтухов (каное-двійка, 1000 метрів), Марія Кічасова-Скорик і Юлія Юрійчук (байдарки-одинаки, 200 метрів), а також Людмила Кукліновська та Анастасія Тодорова (байдарка-двійка, 500 метрів).

У легкій атлетиці Михайло Кохан і Гліб Піскунов виступлять у метанні молота, Яна Гладійчук і Марина Килипко - у стрибках з жердиною, Анна Рижикова і Вікторія Ткачук - у півфіналі бігу з бар'єрами (400 м).

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На Олімпіаді також стартують велогонщиці: Олена Старікова і Людмила Басова боротимуться в команді на велотреку.

Марта Федіна та Анастасія Савчук розпочнуть виступи в артистичному плаванні (у дуеті), а Олег Колодій боротиметься за вихід у фінал у стрибках з триметрового трампліну.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.

Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Розклад фіналів 2 серпня

2:30 - Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень (Сергій Куліш, Олег Царьков). Чоловіки, пістолет, 25 м.

3:00 - Легка атлетика. Чоловіки - стрибки в довжину. Жінки - 100 м / б.

6:00 - 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er - чоловіки і жінки.

7:00 - 9:30. Бадмінтон, жіночі пари.

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт (Олена Старікова і Людмила Басова)

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Жінки - 87 кг.

11:00 - 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки - опорний стрибок, кільця. Жінки - вільні вправи.

11:30 - 15:40. Кінний спорт. Триборство, особиста і Командна першість.

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба-76 кг. Греко-римська боротьба - 60 кг (Ленур Теміров), 130 кг.

13: 00 - Легка атлетика. Чоловіки-3000 м / б. Жінки - 5000 м, диск.

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - понад 87 кг.

14:00 - 17:00. Бадмінтон. Чоловік.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже п'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу.

Автор: Антон Дудар