На зимових Іграх-2022 14 лютого українці будуть боротися за медалі в бобслеї, фристайлі та фігурному катанні.
Розклад українців на Олімпіаді-2022 14 лютого
03:15. Фігурне катання. Танці на льоду, довільний танець. Олександра Назарова й Максим Нікітін
03:30. Бобслей. Жінки. Монобоб, третій та четвертий заїзди. Лідія Гунько
09:00. Фристайл. Лижна акробатика, кваліфікація. Жінки. Ольга Полюк, Анастасія Новосад (лише якщо здасть два поспіль негативні тести на коронавірус)
13.00. Фристайл. Лижна акробатика, фінал. Жінки. Ольга Полюк, Анастасія Новосад - у разі подолання кваліфікації
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Результати українців за 13 лютого тут. Поточний медальний залік за цим посиланням.
- На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
На минулій Олімпіаді в Пхенчхані у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. В Пекіні збірна України медалей поки що не виборола. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх вісім медалей: три золоті, одну срібну та чотири бронзові.