Максим Нікітін та Олександра Назарова / фото REUTERS

На зимових Іграх-2022 14 лютого українці будуть боротися за медалі в бобслеї, фристайлі та фігурному катанні.

Розклад українців на Олімпіаді-2022 14 лютого

03:15. Фігурне катання. Танці на льоду, довільний танець. Олександра Назарова й Максим Нікітін

03:30. Бобслей. Жінки. Монобоб, третій та четвертий заїзди. Лідія Гунько

09:00. Фристайл. Лижна акробатика, кваліфікація. Жінки. Ольга Полюк, Анастасія Новосад (лише якщо здасть два поспіль негативні тести на коронавірус)

13.00. Фристайл. Лижна акробатика, фінал. Жінки. Ольга Полюк, Анастасія Новосад - у разі подолання кваліфікації

Олімпіада-2022: головне

  • Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
  • Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
  • Результати українців за 13 лютого тут. Поточний медальний залік за цим посиланням.
  • На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.

  • На минулій Олімпіаді в Пхенчхані у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. В Пекіні збірна України медалей поки що не виборола. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх вісім медалей: три золоті, одну срібну та чотири бронзові.