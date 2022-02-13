Вже 26 різних країн виграли хоча б одну нагороду.

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершився дев'ятий день змагань. 13 лютого було розіграно сім комплектів медалей в п'яти видах спорту.

У Норвегії найбільше золотих медалей - дев'ять. В Німеччини на одну нагороду найвищої проби менше. В США та Нідерландів по шість "золота".

Збірна України медалей поки що не виборола.

На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.

Нагадаємо, УНІАН розповідав про виступи українців 13 лютого за цим посиланням.

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Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

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