"Якщо тебе не люблять - не випрошуй кохання", - підписала своє фото екс-фігуристка.

Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл, яка днями повідомила про зміну громадянства, опублікувала в мережі фото з прапором США.

Баюл зробила це в День Незалежності України.

На своїй сторінці в Instagram екс-фігуристка розмістила фото, на якому стоїть, загорнувшись в американський прапор. Ймовірно, знімок був зроблений раніше.

Знімок екс-фігуристка супроводила підписом:

"Якщо тебе не люблять - не випрошуй любов. Якщо тобі не вірять - не виправдовуйся. Якщо тебе не цінують - не доводь. Поважай себе настільки, щоб в будь-який момент, ти міг встати та піти, не пошкодувавши про це!".

При цьому Баюл закрила можливість додавання коментарів під публікацією.

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Зазначимо, що раніше Баюл в Instagram повідомила, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності України. Ще через кілька днів, після заяви про відмову від українського громадянства, екс-фігуристка написала в мережі: "Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою".

Оксана Баюл: що про неї відомо

Баюл - перша олімпійська чемпіонка незалежної України. Вона виграла золото у фігурному катанні на Іграх в Ліллехаммері.

Також Баюл є чемпіонкою світу 1993 року.

З 1994 року спортсменка проживає в США, але зберігала українське громадянство.

У 2010 році Баюл поверталася в Україну, але вже через чотири місяці вирушила назад в США.

У 2016 році вона звернулася до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до України, а також до Джозефа Чарльза Леміра і компаній з Делавера і Британських Віргінських островів про стягнення 50 мільйонів доларів. Вона скаржилася на порушення трудового договору, а також передачі права на використання її імені, популярності та біографічної інформації непричетним третім особам. Однак Окружний суд Центрального округу Каліфорнії прийняв рішення на користь України.

Також відомо, що в 1997 році в США Баюл була засуджена умовно після того, як потрапила в аварію, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Вона проходила реабілітацію.

Баюл одружена з італійсько-американським бізнесменом Карло Фаріною. Разом вони виховують дочку Софію.

Автор: Антон Дудар