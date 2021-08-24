Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл, яка днями повідомила про зміну громадянства, опублікувала в мережі фото з прапором США.
Баюл зробила це в День Незалежності України.
На своїй сторінці в Instagram екс-фігуристка розмістила фото, на якому стоїть, загорнувшись в американський прапор. Ймовірно, знімок був зроблений раніше.
Знімок екс-фігуристка супроводила підписом:
"Якщо тебе не люблять - не випрошуй любов. Якщо тобі не вірять - не виправдовуйся. Якщо тебе не цінують - не доводь. Поважай себе настільки, щоб в будь-який момент, ти міг встати та піти, не пошкодувавши про це!".
При цьому Баюл закрила можливість додавання коментарів під публікацією.
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Зазначимо, що раніше Баюл в Instagram повідомила, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності України. Ще через кілька днів, після заяви про відмову від українського громадянства, екс-фігуристка написала в мережі: "Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою".
Оксана Баюл: що про неї відомо
- Баюл - перша олімпійська чемпіонка незалежної України. Вона виграла золото у фігурному катанні на Іграх в Ліллехаммері.
- Також Баюл є чемпіонкою світу 1993 року.
- З 1994 року спортсменка проживає в США, але зберігала українське громадянство.
- У 2010 році Баюл поверталася в Україну, але вже через чотири місяці вирушила назад в США.
- У 2016 році вона звернулася до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до України, а також до Джозефа Чарльза Леміра і компаній з Делавера і Британських Віргінських островів про стягнення 50 мільйонів доларів. Вона скаржилася на порушення трудового договору, а також передачі права на використання її імені, популярності та біографічної інформації непричетним третім особам. Однак Окружний суд Центрального округу Каліфорнії прийняв рішення на користь України.
- Також відомо, що в 1997 році в США Баюл була засуджена умовно після того, як потрапила в аварію, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Вона проходила реабілітацію.
- Баюл одружена з італійсько-американським бізнесменом Карло Фаріною. Разом вони виховують дочку Софію.