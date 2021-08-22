Оксана Баюл після закінчення кар'єри живе в США.

Чемпіонка Олімпійських ігор-1994 Оксана Баюл заявила, що відмовляється від українського громадянства заради американського.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Я роблю це. Я дуже схвильована. Прийшов час. Слава Богу за все. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні так ні. Головою в бортик без мене", - написала 43-річна Баюл.

"Конституція України передбачає, що в Україні дозволено тільки одноосібне громадянство. Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України вступає в громадянство іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України в правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", - також йдеться в повідомленні екс-фігуристки.

Зазначимо, що раніше Баюл в Instagram повідомила, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності України.

Оксана Баюл: що про неї відомо

Баюл - перша олімпійська чемпіонка незалежної України. Вона виграла золото у фігурному катанні на Іграх в Ліллехаммері.

Також Баюл є чемпіонкою світу 1993 року.

З 1994 року спортсменка проживає в США, але зберігала українське громадянство.

У 2010 році Баюл поверталася в Україну, але вже через чотири місяці вирушила назад в США.

У 2016 році звернулася до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до України, а також до Джозефа Чарльза Леміра і компаній з Делавера і Британських Віргінських островів про стягнення 50 млн доларів. Вона скаржилася на порушення трудового договору, а також передачі права на використання її імені, популярності та біографічної інформації непричетним третім особам. Однак Окружний суд Центрального округу Каліфорнії прийняв рішення на користь України.

Також відомо, що в 1997 році в США Баюл була засуджена умовно після того, як потрапила в аварію, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Вона проходила реабілітацію.

Баюл одружена з італійсько-американським бізнесменом Карло Фаріною. Разом вони виховують дочку Софію.

Автор: Антон Дудар