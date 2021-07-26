На Олімпіаді в Токіо завершився третій змагальний день.
26 липня на Олімпійських іграх був розіграний 21 комплект нагород, а українці брали участь в п'яти медальних фіналах з них.
Лідер медального заліку змінився: збірна Китаю опустилася на третю сходинку, пропустивши вперед Японію та США.
В України після третього дня медалей не додалося. Відносно непогано виступила важкоатлетка Каміла Конотоп, але вона фінішувала неподалік від бронзової нагороди.
Медальний залік Олімпіади 26 липня
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Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.