Україна поки що випереджає Великобританію та йде на одному рівні з Німеччиною.

На Олімпіаді в Токіо завершився другий змагальний день.

У другий день Олімпійських ігор було розіграно 18 комплектів нагород, а українці брали участь в шести з них.

Лідером медального заліку продовжує бути збірна Китаю, котра має у своєму активі 11 медалей, з яких 6 золотих.

В України після другого дня скарбничка теж поповнилася - бронзову нагороду завоював Ігор Рейзлін у чоловічій шпазі.

Медальний залік Олімпіади 25 липня

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.

Автор: Артем Будрін