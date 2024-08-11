Раніше золоту медаль отримала інша спортсменка з Алжиру, яка також потрапила в скандал.

Тайванська спортсменка Лін Ю-тін після гендерного скандалу на Олімпіаді-2024 здобула золото в боксі. Вона намагалася залишатися врівноваженою та спокійною впродовж всього боксерського турніру на Олімпійських іграх, навіть коли здавалося, що більшість світу зловтішається над нею, спотворює її образ та ставить під сумнів природу її існування, пише Associated Press.

Коли Лін почула гімн Тайваню, стоячи на найвищому подіумі із золотою медаллю на шиї, то розплакалася від емоцій.

У виданні зазначають, що спортсменка плакала не лише через бурхливі події останніх двох тижнів, але й за все своє життя в боксі, подолавши всі виклики.

Відео дня

"Я бачила, як миготіли образи, і я подумала про початок своєї кар'єри, коли я почала займатися боксом. Всі ці важкі тренування, часи, коли я отримувала травми, суперники, з якими я билася. Всі ці образи промайнули в моїй голові. Були часи великого болю. Були часи великої радості. Я плакала, бо була дуже зворушена", - розповіла Лін.

Лін завершила свою участь в Олімпіаді після блискучої перемоги алжирської боксерки Імане Хеліф, яка також здобула "золото". Відомо, що дві спортсменки зіткнулися на рингу та в усьому світі через хибні уявлення про жіночу зовнішність.

Зазначається, що у п'ятницю Хеліф завоювала першу жіночу боксерську медаль для Алжиру, здобувши перемогу у фіналі.

Що відомо про гендерний скандал на Олімпіаді-2024

В AP підкреслили, що обидві спортсменки вистояли, попри лавину критики та необґрунтовані спекуляції щодо їхньої сексуальної орієнтації під час Олімпійських ігор, аби показати свій найкращий виступ.

"Кожен бій дається нелегко. Перемога з рахунком 5:0 може здатися легкою, але за цим стоїть багато практики і важкої праці", - зазначила Лін.

У виданні нагадали, що недоброзичливі люди ставили під сумнів право спортсменок брати участь у жіночих змаганнях, або неправдиво вважали їх чоловіками через їхній вигляд.

За словами Лін, вона буде обговорювати зі своєю командою, чи варто подавати до суду на деякі з таких заяв.

"Як для елітного спортсмена, під час змагань важливо відключитися від соціальних мереж. Це надзвичайно важливо. Звичайно, я чула деяку інформацію через свого тренера, але не надавала цьому особливого значення. І я отримала запрошення від МОК взяти участь в Іграх. На цьому я і зосередилася", - наголосила вона.

Олімпіада-2024 - останні новини

Також повідомлялось, що алжирська боксерка, яка теж потрапила в гендерний скандал, здобула золото на Олімпіаді. Імане Хеліф стала першою жінкою з Алжиру, яка коли-небудь завоювала золоту медаль з боксу на Олімпійських іграх.

Як писав УНІАН, українська спортсменка Ірина Коляденко здобула срібну медаль на Олімпіаді-2024 з боротьби. Зокрема українка поступилася японці Сакурі Мотокі у фіналі Олімпійських ігор з жіночої боротьби.

Вас також можуть зацікавити новини: